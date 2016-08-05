Одну из крупнейших в Европе ярмарок отменили из-за угрозы атак террористов

Ярмарка должна была пройти 3-4 сентября, в прошлом году её посетили 2,5 млн человек.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, мэр Лилля Мартин Обри заявил, что отмена была болезненным решением, однако существуют риски, которые власти не могут свести к нулю.

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Местный чиновник Мишель Лаланд рассказал, что опасность представляет "формат [блошиного рынка] с улицами, полными людьми".

"Приходит время, когда несмотря на наши желания и убеждения, мы должны сказать стоп", - заявил он.

Блошиный рынок в Лилле стал очередным мероприятием, отмененным с момента теракта в Ницце в июле, который унес жизни более 80 человек.