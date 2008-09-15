Останки погибших и детали "Боинга-747" разбросаны на 10 тысяч кв. м

Площадь разброса останков погибших в авикатастрофе в Перми и деталей самолета "Боинг-737" составляет 10 тысяч кв. м.

Об этом сообщает радиостанция «Эхо Москвы», ссылаясь на информацию, озвученную министром по чрезвычайным ситуациям РФ Сергеем ШОЙГУ на заседании президиума правительства России.

С.ШОЙГУ также сообщил, что к 15.00 мск работы по сбору останков людей и деталей самолета будут переданы местным властям.

В свою очередь, министр транспорта РФ Игорь ЛЕВИТИН сообщил, что идентификация погибших займет 3-4 недели.