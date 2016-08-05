В парламент Косово бросили взрывное устройство

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицейского, находящегося на месте событий.

Инцидент произошел вечером в четверг, в результате никто не пострадал. После взрыва на место приехало специальное подразделение полиции, которое оцепило территорию вокруг здания, рассказал агентству свидетель произошедшего.

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Местные СМИ сообщили, что два мотоциклиста обстреляли здание из гранатомета, когда проезжали мимо него, однако, в полиции не подтвердили эту информацию.

Утром в четверг правительство Косово предложило парламенту ратифицировать договор о границе с Черногорией. Документ является условием для того, чтобы жители Косово смогли без виз ездить в Шенгенскую зону.

Против данной меры выступают оппозиционные партии — они утверждают, что соглашение лишает Косово 8 тыс. га земель. Одна из партий призвала своих сторонников выйти в четверг к парламенту, однако толпа быстро разошлась, так как вопрос о соглашении не был поставлен на повестку дня.