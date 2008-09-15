Пилот Боинга, потерпевшего катастрофу, вел себя неадекватно - СМИ

Относительно возможных причин катастрофы "Боинга 737" было выдвинуто сразу 10 версий. При этом следствием допускались такие предположения, как отказ техники и ошибка при пилотировании, но не исключалась и версия теракта.

Объяснялся такой разброс версий, по предварительной информации, данными о странном поведении пилотов самолета при посадке, пишет сегодня издание "Время новостей".

Так, руководитель полетов пермского аэропорта Ирек Бикбов накануне сообщил журналистам, что в последние минуты экипаж якобы неадекватно реагировал на команды диспетчеров, выполняя команды точно наоборот.

С первого захода экипаж не смог посадить самолет. По данным официального представителя "Аэрофлота", лайнер был отправлен диспетчером на второй круг, во время которого и произошла катастрофа. В 5:10 (по местному времени) самолет исчез с экранов радаров, и одновременно прервалась радиосвязь с ним. Практически сразу с вышки аэропорта, с которой виден почти весь город, была замечена мощная вспышка. Спустя несколько минут в МЧС поступил звонок о падении самолета в Индустриальном районе Перми.

По словам И.Бикбова, команду заходить на второй круг командир экипажа самолета получил после того, как лайнер неожиданно вместо снижения стал набирать высоту. Координаты борта были последовательно зафиксированы сначала на высоте 1800 метров, затем на высоте 600 метров - лайнер планово снижался; однако затем он вдруг резко поднялся до 900 метров. На запрос диспетчера с просьбой подтвердить высоту 900 метров командир "Боинга" якобы ответил, что продолжает снижаться. Но за это время, согласно показаниям наземных радаров, самолет успел подняться до 1200 метров. Посадка с такой высоты уже была невозможна, и диспетчер дал команду заходить на второй круг.

При этом на вопрос И.Бикбова, все ли нормально на борту, пилот ответил утвердительно. Далее экипаж продолжал по-своему интерпретировать указания диспетчера. Так, вместо правого разворота лайнер выполнил левый и затем вновь начал снижение. В этот момент и произошла катастрофа.

Напомним, в результате инцидента погибли 88 человек, в том числе 7 детей, 18 иностранных граждан (в т .ч. 5 украинцев), а также 6 членов экипажа. Среди погибших - советник президента РФ по казачеству Герой России Геннадий Трошев.

Сегодняшний день объявлен в Пермском крае днем траура по погибшим.

РБК