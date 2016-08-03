Керри заявляет, что США проведут ряд проектов в Средней Азии
22:21, 03 августа 2016Мир
1059 0
Госсекретарь США Джон Керри заявляет, что Вашингтон обязался провести ряд проектов в Средней Азии и доведет их до конца.
REUTERS
3 августа Джон Керри встретился в Вашингтоне с пятью министрами иностранных дел в так называемой группе «1 + С5», куда входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также США, передает Радио Свобода.
Читайте такжеКерри: России следует воздержаться от наступательных операций в Сирии
В своем вступительном слове Керри заявил, что правительство США будет способствовать укреплению регионального сотрудничества по борьбе с терроризмом, торговли и транспорта и выделил 15 миллионов долларов на повышение экологически чистых энергетических проектов в регионе.
Группа впервые встретилась в этом составе в ноябре 2015 года. Тогда встреча состоялась в Узбекистане.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter