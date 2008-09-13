Три миллиона человек в Хьюстоне несколько недель просидят без света

Штормовой ветер, сопровождающий выход урагана "Айк" на побережье Техаса, вызвал массовые отключения электричества. В Хьюстоне и его окрестностях без света остались почти три миллиона человек, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

По мнению властей, на восстановление электроснабжения в четвертом по размеру городе США потребуется несколько недель. В 1983 году во время урагана "Алисия" без электричества остались 750 тысяч клиентов местной энергетической компании, которым удалось полностью возобновить подачу электроэнергии только через 16 дней.

Урагану "Айк" присвоена вторая категория опасности. Скорость ветра при порывах достигает 1756 километров в час. Основной удар пришелся на прибрежный город Галвестон, расположенный к югу от Хьюстона. Около 40 процентов его населения, примерно 23 тысячи человек, отказались от эвакуации и решили переждать ураган в своих домах.

Местные власти ввели в городе комендантский час. В Галвестоне отключено электричество и возникли пожары, передает BBC News. Предполагаемый ущерб может исчисляться миллиардами долларов.

Ранее "Айк" прошел над Гаити и Кубой, где погибли несколько десятков человек. Власти Гаити заявили, что без крова остались до миллиона человек, и попросили о международной помощи. В ООН полагают, что этой стране, которая является одной из беднейших в мире, потребуется сто миллионов долларов.