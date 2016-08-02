Трамп нашелся с ответом для Обамы: Клинтон не годится для работы во власти

21:55, 02 августа 2016
Мир
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Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп отреагировал на слова Барака Обамы, что он не годится быть президентом.

REUTERS

"Хиллари Клинтон проявила себя неспособной для работы в любом правительственном учреждении", - заявил Трамп, передает Би-би-си. Он также обвинил Клинтон и Обаму в том, что они дестабилизировали ситуацию на Ближнем востоке и сдали Ливию, Ирак и Сирию экстремистам.

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Заявление Трампа было опубликовано спустя несколько часов, после выступления президента Барака Обамы, выразившего удивление тем, что республиканцы по-прежнему поддерживают кандидатуру миллиардера.

"У него, похоже, нет базовых знаний по ключевым вопросам в отношении Европы, Ближнего Востока и Азии. Это значит, что он не подготовлен для того, чтобы выполнять такую работу", - сказал президент США.

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