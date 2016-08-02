Трамп заявил об угрозе Третьей мировой войны из-за Крыма

Об этом Дональд Трамп заявил в своем последнем заявлении, объясняя оценку геополитической ситуации, передает Politico.

Кроме того, ему не понравилось то, как СМИ подали его интервью корреспонденту ABC News Джорджу Стефанопулосу. Журналисты обвинили Трампа в том, что он не знал о вторжении и оккупации Крыма Россией в 2014 году.

"Я знаю этого точно. Два года назад, примерно. Да? Примерно", - заявил он.

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Далее кандидат в президенты США вернулся к интервью, когда он сказал Стуфанопулосу, что Россия не собирается вмешиваться в Украину. Журналист ответил Трампу, что она уже в Украине.

"Я сказал, да, хорошо, это было два года назад. Я имею в виду, вы хотите вернуть, вы хотите начать Третью мировую войну, чтобы вернуть его? Это все происходило, пока Обама наблюдал", - заявил Трамп.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп заявил, что жителям оккупированного Крыма Россия больше нравится. Также он заявлял, что готов рассмотреть признание оккупированного Крыма российской территорией.