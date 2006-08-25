Иран предложил Германии объединиться против победителей Второй мировой войны

Стали известны новые подробности письма, которое в июле президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад направил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель. В распоряжении газеты Los Angeles Times оказалась копия этого документа, в котором иранский лидер призывает Германию объединиться против держав-победительниц во Второй мировой войне и положить конец установленному ими мировому порядку.

По мнению Ахмадинеджада, Германия и Иран стали объектом тирании со стороны этих держав, которые заставляют побежденные страны отказаться от своих законных прав.

Ранее источник в немецком правительстве, ознакомившийся с письмом, охарактеризовал его как "странное" и "обидное" для Германии. По его словам, в письме ничего не говорилось о ядерной программе Ирана. Вместо этого иранский лидер призвал немцев бороться с сионистами и просил помощи в решении палестинской проблемы.

В результате немецкое руководство решило вообще не отвечать на послание Ахмадинеджада.

Лента.ру