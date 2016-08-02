В Турции на новые должности назначили 167 генералов

Соответствующий указ подписали президент Реджеп Эрдоган, премьер-министр Бинали Йылдырым и министр обороны страны Фикри Исик, сообщает Reuters.

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Согласно официально опубликованному документу, новые должности получили 94 генерала сухопутных войск, 22 адмирала и 44 генерала ВВС.

Как известно, турецкие власти уволили из вооруженных сил еще 1389 военнослужащих по обвинению в причастности к попытке военного переворота 15 июля.

Напомним, в условиях действующего в стране режима чрезвычайного положения, который вступил в силу после провальной попытки переворота, президент Турции Реджеп Эрдоган издал указ о реформе управления Вооруженными силами страны, получив право отдавать приказы в обход Генштаба.

Как сообщалось ранее, в Турции закроют все военные академии, а на их месте создадут Национальный университет обороны.

Попытка государственного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля. Мятежники захватили некоторые правительственные здания в Анкаре и Стамбуле. Позже власти объявили о взятии ситуации в стране под контроль.