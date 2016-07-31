Провал путча в Турции: уволены 1389 военнослужащих, среди которых советник Эрдогана
Турецкие власти уволили из вооруженных сил еще 1389 военнослужащих по обвинению в причастности к попытке военного переворота 15 июля.
Об этом сообщает "Русская служба BBC".
Среди уволенных военных - такие высокопоставленные лица, как главный военный советник президента Эрдогана, адъютант генерального штаба и главный секретарь министра обороны.
Таким образом, число подвергшихся чистке военных достигло более 3 тысяч человек.
В субботу президент Эрдоган объявил о новых мерах, которые поставят вооруженные силы страны под жесткий президентский контроль.
Правительство планирует закрыть все военные академии и вывести сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы из-под контроля министерства обороны.
Читайте такжеТурция раскритиковала Германию за запрет на трансляцию обращения Эрдогана
Эти предложения должны быть одобрены меджлисом.
К настоящему времени в результате широчайших чисток уволено 66 тысяч государственных служащих; аннулировано 50 тысяч паспортов.
В субботу Турецкая футбольная федерация сообщила, что все члены ее комитетов, в том числе по допингу, этике, инвалидности и внешним связям, подали в отставку в связи с проверками на безопасность.
В Турции закрыто также 142 органов массовой информации, задержаны десятки журналистов. В стране введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.
Президент Эрдоган отметает все критические высказывания в свой адрес, поступающие из-за рубежа, заявляя, что происходящее в Турции не касается иностранцев.