Провал путча в Турции: уволены 1389 военнослужащих, среди которых советник Эрдогана

Об этом сообщает "Русская служба BBC".

Среди уволенных военных - такие высокопоставленные лица, как главный военный советник президента Эрдогана, адъютант генерального штаба и главный секретарь министра обороны.

Таким образом, число подвергшихся чистке военных достигло более 3 тысяч человек.

В субботу президент Эрдоган объявил о новых мерах, которые поставят вооруженные силы страны под жесткий президентский контроль.

Правительство планирует закрыть все военные академии и вывести сухопутные, военно-морские и военно-воздушные силы из-под контроля министерства обороны.

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Эти предложения должны быть одобрены меджлисом.

К настоящему времени в результате широчайших чисток уволено 66 тысяч государственных служащих; аннулировано 50 тысяч паспортов.

В субботу Турецкая футбольная федерация сообщила, что все члены ее комитетов, в том числе по допингу, этике, инвалидности и внешним связям, подали в отставку в связи с проверками на безопасность.

В Турции закрыто также 142 органов массовой информации, задержаны десятки журналистов. В стране введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Президент Эрдоган отметает все критические высказывания в свой адрес, поступающие из-за рубежа, заявляя, что происходящее в Турции не касается иностранцев.