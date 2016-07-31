Эрдоган получил право отдавать приказы Вооруженным силам в обход Генштаба

Об этом говорится в сообщении, опубликованном сегодня в Resmi Gazete ("Официальный вестник"). В частности, президент и премьер-министр Турции получили право отдавать приказы главнокомандующим родам войск напрямую без одобрения каких-либо инстанций, а военные обязаны немедленно приводить подобные приказы в исполнение, сообщает РБК со ссылкой на ​Associated Press.

В соответствии с документом, который подписан правительством и президентом, Сухопутные войска, Военно-морские и Военно-воздушные силы Турции выведены из подчинения Генштаба и переподчинены напрямую Министерству национальной обороны Турции.

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