Медведев обвинил США в финансовой «подставе»

США «подставили» многие страны мира в связи с кризисом на своем финансовом рынке, но российское правительство в силах справиться с ситуацией и выровнять положение. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев на встрече с главой Федеральной службы по финансовым рынкам Владимиром Миловидовым, пишет Газета.ру.

«Мы не можем изменить ситуацию на американском рынке, пусть американцы сами разбираются в своей ипотечной системе», – посетовал он. «Хотя, если говорить по-простому, они, конечно, «подставили» почти всех», – сказал Медведев.