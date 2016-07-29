Один из захватчиков церкви во Франции угрожал новыми терактами

Об этом сообщает Reuters.

В видео, записанном до атаки, как утверждает агентство, один из исполнителей теракта 19-летний Абдель Малик Набиль Петижан обращается напрямую к президенту Франции Франсуа Олланду и премьер-министру Мануэлю Вальсу, угрожая новыми терактами.

Reuters отмечает, что в настоящее время не может подтвердить подлинность опубликованной видеозаписи.

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Как сообщал УНИАН, полиция обезвредила двоих преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. Было известно об одном погибшем заложнике - священнике. Позже ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство." Франция находится в состоянии повышенной готовности после нападения в Ницце, в котором погибли более 80 человек. Президент Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнев едут в Сент-Этьен-дю-Рувре.