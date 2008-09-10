Швеция представила себя на месте Грузии и перестраивает оборону

Швеция пересмотрит свою военную доктрину из-за российско-грузинского конфликта, сообщает AFP со ссылкой на шведские СМИ.

Интервью министра обороны Швеции Стена Тольгфорса (Sten Tolgfors) опубликовано в шведской газете Svenska Dagbladet daily. "Необходимо пересмотреть нашу политику безопасности после того, что произошло в Грузии. Нужен серьезный анализ", - заявил министр изданию.

Право-центристское правительство Швеции ранее объявляло, что доктрина развития шведских вооруженных сил на период с 2010 по 2014 год будет утверждена до конца текущего года, причем предусматривалось существенное сокращение военного бюджета, отмечает AFP. Теперь сообщается, что скорректированный вариант доктрины будет представлен в феврале-марте 2009 года.

Численность армии Швеции, страны с населением около девяти миллионов человек, сейчас составляет всего 30 тысяч профессиональных военнослужащих. В последние годы шведский военный бюджет постоянно сокращался. Не исключено, что в новой доктрине будет предусмотрено увеличение военных расходов.

По словам министра, военная политика Швеции сейчас ведется неверно. Вместо того, чтобы заниматься обороной собственной страны, шведская армия больше приспособлена для участия в международных миротворческих операциях. В результате, по мнению Стена Тольгфорса, обороноспособность страны стремительно ухудшается.

В интервью Svenska Dagbladet daily министр привел такой пример: если в Швеции объявить срочную военную мобилизацию, то для призыва 10 тысяч солдат стране понадобится один год, для 30 тысяч солдат, соответственно, три года.

"Мы увидели, что реально у Грузии для обороны мало войск. А русские ввели всего 10 тысяч солдат и сделали все быстро, - цитирует Стена Тольгфорса Лента.ру. - Поэтому я хочу, чтобы у Швеции была армия, способная не только участвовать в зарубежных операциях, но и оборонять страну", - добавил министр.

Военный бюджет Швеции на 2008 год составляет 38,6 миллиарда крон (5,8 миллиарда долларов США). Предшественник Стена Тольгфорса на посту министра оборона Микаэль Оденберг (Mikael Odenberg) в 2007 году подал в отставку в знак протеста против ежегодных сокращений военного бюджета.