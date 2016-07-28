В разведке США допускают, что "российский след" хакеры намеренно оставили при краже писем демократов

Об этом рассказали Reuters три чиновника из американской разведки, которые говорили на условиях анонимности, передает РБК.

Чиновники отметили, что нынешняя хакерская атака была менее сложной, чем другие. По словам одного собеседника агентства, хакеры могли намеренно использовать некоторые кириллические символы в метаданных и специально не работать во время религиозных или государственных праздников в России.

Читайте такжеВыборы в США: Демократическая партия утвердила напарника Клинтон

«Эти ребята были или невероятно неаккуратны, тогда в таком случае непонятно, как они могли пойти так далеко, не будучи обнаруженными, или же они хотели показать нам, что они русские», - сказал один чиновник. ​

Частные эксперты из сектора кибербезопасности согласились с тем, что есть некие доказательства причастности к атаке российских хакеров. При этом они отвергли предположение, что хакеры могли намеренно оставлять «российский след».

Один из экспертов отметил, что обычно российских взломщиков обнаружить сложнее, чем хакеров из Китая. При этом, как пишет Reuters, в последние два года российские хакеры «стали более агрессивны», при этом их стало легче обнаружить, особенно если они стараются сделать работу в короткие сроки.