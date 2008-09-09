Институт изучения России организовывает "круглый стол"
15:21, 09 сентября 2008Мир
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10 сентября в 14.00 круглый стол Института изучения России на тему: "Новая восточная политика Украины".
Вопросы:
- Какие выгоды Украина может извлечь из сегодняшнего кризиса в отношениях с Россией?
- Возможно ли успешно развивать украино-российское торгово-экономическое сотрудничество в условиях кризиса политических отношений между двумя странами?
- Есть ли шанс для Украины стать региональным лидером на постсоветском пространстве после российско-грузинского конфликта?
Модератор - Андрей Блинов, генеральный директор Института изучения России, научный редактор журнала "Эксперт Украина". ("Українські новини", ул. Эспланадная, 20). Нужна аккредитация.
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