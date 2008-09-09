Институт изучения России организовывает "круглый стол"

10 сентября в 14.00 круглый стол Института изучения России на тему: "Новая восточная политика Украины".

Вопросы:

- Какие выгоды Украина может извлечь из сегодняшнего кризиса в отношениях с Россией?

- Возможно ли успешно развивать украино-российское торгово-экономическое сотрудничество в условиях кризиса политических отношений между двумя странами?

- Есть ли шанс для Украины стать региональным лидером на постсоветском пространстве после российско-грузинского конфликта?

Модератор - Андрей Блинов, генеральный директор Института изучения России, научный редактор журнала "Эксперт Украина". ("Українські новини", ул. Эспланадная, 20). Нужна аккредитация.