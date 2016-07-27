При взрыве на заводе Миноборонпрома Азербайджана пострадали 20 человек
01:09, 27 июля 2016Мир
591 0
В результате взрыва на оружейном заводе "Araz" в Азербайджане ранения получили 20 человек.
Все пострадавшие доставлены в больницы / trend.az
Об этом сообщает агентство Trend.az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.
Все пострадавшие доставлены в больницы с ожогами и другими ранениями.
Читайте такжеВ Минобороны озвучили возможные причины взрыва на полигоне "Широкий лан"
Ранее сообщалось о 10 пострадавших в результате взрыва.
Напомним, ранее сообщалось, что на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана "Araz" произошел сильный взрыв.
По предварительной версии, взрыв произошел на складе готовой продукции оружейного завода при отгрузке.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter