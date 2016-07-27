При взрыве на заводе Миноборонпрома Азербайджана пострадали 20 человек

Об этом сообщает агентство Trend.az со ссылкой на министерство здравоохранения Азербайджана.

Все пострадавшие доставлены в больницы с ожогами и другими ранениями.

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Ранее сообщалось о 10 пострадавших в результате взрыва.

Напомним, ранее сообщалось, что на заводе Министерства оборонной промышленности Азербайджана "Araz" произошел сильный взрыв.

По предварительной версии, взрыв произошел на складе готовой продукции оружейного завода при отгрузке.