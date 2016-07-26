На оружейном заводе в Азербайджане прогремел взрыв (фото)

Как передает trend.az, информацию подтвердили в министерстве. В результате взрыва на заводе вспыхнул пожар. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады МЧС страны.

В настоящее время в Ширванскую городскую центральную больницу привозят пострадавших, один из которых помещен в реанимацию.