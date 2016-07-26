На оружейном заводе в Азербайджане прогремел взрыв (фото)
15:37, 26 июля 2016Мир
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На заводе министерства оборонной промышленности Азербайджана Araz произошел мощный взрыв.
После взрыва вспыхнул пожар / trend.az
Как передает trend.az, информацию подтвердили в министерстве. В результате взрыва на заводе вспыхнул пожар. В настоящее время на месте происшествия работают пожарные бригады МЧС страны.
В настоящее время его тушат пожарные /trend.az
В настоящее время в Ширванскую городскую центральную больницу привозят пострадавших, один из которых помещен в реанимацию.
В результате происшествия есть пострадавшие / trend.az
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