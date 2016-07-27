Нападение на церковь во Франции: установлена личность одного из террористов
Прокурор Парижа Франсуа Моленс подтвердил личность одного из напавших на церковь в пригороде Руана.
Об этом сообщает Reuters.
Одним из нападавших был 19-летний Адель Кармиш. Его личность была установлена после сравнения отпечатков пальцев.
Террорист уже был известен французским спецслужбам, так как он дважды пытался проникнуть в Сирию.
После второй неудачной попытки Кармиш был отпущен, ему надели электронный браслет и запретили выходить из дома больше чем на несколько часов.
В настоящее время продолжается процесс идентификации второго террориста.
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Как сообщал УНИАН, полиция обезвредила двоих преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. Было известно об одном погибшем заложнике - священнике.
Позже ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство." Франция находится в состоянии повышенной готовности после нападения в Ницце, в котором погибли более 80 человек. Президент Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнев едут в Сент-Этьен-дю-Рувре.