Нападение на церковь во Франции: установлена личность одного из террористов

Об этом сообщает Reuters.

Одним из нападавших был 19-летний Адель Кармиш. Его личность была установлена после сравнения отпечатков пальцев.

Террорист уже был известен французским спецслужбам, так как он дважды пытался проникнуть в Сирию.

После второй неудачной попытки Кармиш был отпущен, ему надели электронный браслет и запретили выходить из дома больше чем на несколько часов.

В настоящее время продолжается процесс идентификации второго террориста.

Читайте такжеПремьер Франции: убийцы священника "ранили всех католиков"

Как сообщал УНИАН, полиция обезвредила двоих преступников, которые захватили заложников в церкви рядом с французским городом Руан. Было известно об одном погибшем заложнике - священнике.

Позже ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Исламское государство." Франция находится в состоянии повышенной готовности после нападения в Ницце, в котором погибли более 80 человек. Президент Франсуа Олланд и министр внутренних дел Бернар Казнев едут в Сент-Этьен-дю-Рувре.