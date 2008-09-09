Саркози угрожал выйти из переговоров и покинуть Москву

Президент Франции Николя Саркози в какой-то момент дискуссии по Грузии в Москве пригрозил выйти из переговоров и уехать из российской столицы без договоренностей. Об этом рассказал один из членов французской делегации, присутствовавший в понедельник на встрече, передает Reuters.

По словам представителя французского президента, пожелавшего остаться неназванным, в переговорах, длившихся четыре часа, было несколько "очень напряженных моментов", когда судьба соглашения была не ясна. В один из таких моментов, когда президента РФ Дмитрия Медведева не было рядом, возникли разногласия по поводу пункта о возвращении войск на предконфликтные позиции, и Саркози встал и объявил, что уходит.

Переговоры вернулись в спокойное русло после вмешательства Медведева, указал представитель французской делегации. Российский президент попросил участников переговоров успокоиться и привел стороны к компромиссу, "даже не позвонив (премьер-министру РФ) Владимиру Путину", поделился источник.

Напомним, 8 сентября Саркози посетил Москву с визитом, направленным на поддержание процесса урегулирования грузино-осетинского конфликта. По итогам переговоров президент РФ и президент Франции сообщили о дополнительных пунктах к ранее принятому плану урегулирования ("плану Медведева - Саркози"). Россия получила гарантии со стороны Евросоюза и со стороны Франции как председательствующей в Евросоюзе страны о неприменении силы грузинской стороной.

По словам Медведева, вывод российских миротворческих сил пяти постов по линии от Поти до Сенаки включительно будет осуществляться в течение семи дней, принимая во внимание подписание 8 сентября юридически обязывающих документов с гарантиями неприменения силы. Полный вывод российских миротворцев из зон, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, на линию, предшествующую началу боевых действий, будет осуществлен в течение 10 дней после развертывания в этих зонах международных механизмов, включая не менее 200 наблюдателей от Евросоюза, не позднее 1 октября 2008г.

Также достигнута договоренность о начале 15 октября 2008г. в Женеве международной дискуссии по ситуации вокруг Южной Осетии и Абхазии.

РБК