Полиция Флориды не считает стрельбу в ночном клубе терактом
22:19, 25 июля 2016Мир
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Полиция Флориды заявила, что стрельба в ночном клубе, произошедшая накануне, не была терактом.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters.
"Этот инцидент не является актом террора", - заявили в полиции.
Ранее УНИАН сообщал, что два человека были убиты. По словам полицейских, 14-16 человек получили ранения в результате стрельбы.
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Сейчас задержаны три человека, однако предполагается, что в перестрелке могли участвовать больше человек.
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