Полиция Флориды не считает стрельбу в ночном клубе терактом

Об этом сообщает Reuters.

"Этот инцидент не является актом террора", - заявили в полиции.

Ранее УНИАН сообщал, что два человека были убиты. По словам полицейских, 14-16 человек получили ранения в результате стрельбы.

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Сейчас задержаны три человека, однако предполагается, что в перестрелке могли участвовать больше человек.