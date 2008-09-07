Эксперты НАТО летят в Грузию

Делегация НАТО посетит в понедельник Грузию для оценки ущерба после пятидневных боевых действий между Россией и Грузией, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на европейские дипломатические источники.

"Миссия НАТО ожидается здесь завтра", - сообщил агентству в Тбилиси один из европейских дипломатов на условии анонимности.

"Цель миссии - оценить ущерб военной инфраструктуре",- поведал Франс Пресс другой дипломат, который также пожелал остаться неназванным.

Вместе с тем агентство сообщает, что 15-16 сентября в Грузии состоится выездное заседание Совета НАТО, которое возглавит генсек альянса Яап де Хооп Схеффер. Ожидается, что в ходе него члены блока проведут переговоры с Михаилом Саакашвили по вопросам содействия НАТО и Грузии.