Ураган "Айк" достиг Багам и разрушил 80% домов на острове Гранд-Терк

Тропический ураган "Айк", сила которого составляет 4 балла по шкале Саффира-Симпсона, достиг 7 сентября южной части Багам и разрушил 80 процентов домов на острове Гранд-Терк, самом большом из группы островов Теркс и Кайкос, принадлежащих Великобритании.

Сведения о жертвах пока не поступали. Утром по местному времени сила ветра в эпицентре урагана достигала 215 километров в час, при этом "Айк" двигался со скоростью 24 километра в час в направлении Кубы, сообщает Associated Press.

По прогнозам синоптиков, высота волн, которые нагонит "Айк" на острова, должна составлять около 5,5 метра.

"Айк" задел также южную оконечность Багамских островов, в том числе Большой Инагуа, и Гаити. К вечеру воскресенья, 7 сентября, ураган достигнет восточной части Кубы, а до центральной части острова он доберется к понедельнику, 8 сентября.

Два предыдущих урагана - "Густав" и "Ханна" - нанесли большой ущерб Гаити, где погибли, по крайней мере, 136 человек, и Кубе. Гавана уже обратилась к США с просьбой ослабить эмбарго против острова.