В сети появилось видео стрельбы у мюнхенского McDonald's

21:32, 22 июля 2016
Мир
2608 0

Пользователи соцсети Twitter выложили видео стрельбы в Мюнхене у ресторана быстрого питания McDonald's.

REUTERS

На записи видно как мужчина достает пистолет и начинает стрелять по прохожим. Это видео также было показано в эфире телеканалов BBC и N24, сообщает РБК.

Читайте такжеСтрельба в Мюнхене: в городе приостановлена работа метрополитена

Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в  торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли. 

На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter