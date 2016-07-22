В сети появилось видео стрельбы у мюнхенского McDonald's
21:32, 22 июля 2016Мир
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Пользователи соцсети Twitter выложили видео стрельбы в Мюнхене у ресторана быстрого питания McDonald's.
REUTERS
На записи видно как мужчина достает пистолет и начинает стрелять по прохожим. Это видео также было показано в эфире телеканалов BBC и N24, сообщает РБК.
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Video of shooter shooting at people. #munich#münchenpic.twitter.com/Pl6jhrVXMH— uprising (@johndeconner) July 22, 2016
Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли.
На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.
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