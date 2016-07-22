В сети появилось видео стрельбы у мюнхенского McDonald's

На записи видно как мужчина достает пистолет и начинает стрелять по прохожим. Это видео также было показано в эфире телеканалов BBC и N24, сообщает РБК.

Читайте такжеСтрельба в Мюнхене: в городе приостановлена работа метрополитена

Как сообщал УНИАН, стрельба также произошла в торговом центре Olympic. По данным МВД Баварии, три человека погибли.

На данный момент в Мюнхене полностью прекращено движение общественного транспорта в связи с тем, что злоумышленник мог скрыться в подземке.