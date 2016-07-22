Франция предоставит армии Ирака тяжелое вооружение - Reuters
Президент Франсуа Олланд заявил, что Франция предоставит вооруженным силам Ирака тяжелое вооружение.
Франция отправит тяжелое вооружение иракской армии не раньше следующего месяца. Об этом сообщил президент Франсуа Олланд, пишет Reuters.
Также французский президент сообщил об отсутствии планов по размещению войск в Ираке и Сирии.
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Франция ранее заявляла, что будет усиливать усилия для борьбы с ”Исламским государством” после нападения в Ницце, которое унесло жизни 84 человек.
Также стало известно, что после двух дней переговоров в Вашингтоне участники международной коалиции во главе с США, которая проводит военную кампанию против террористической группировки "Исламское государство", заявили о достижении ключевого момента своей кампании - готовности ко взятию Мосула.