Франция предоставит армии Ирака тяжелое вооружение - Reuters

Франция отправит тяжелое вооружение иракской армии не раньше следующего месяца. Об этом сообщил президент Франсуа Олланд, пишет Reuters.

Также французский президент сообщил об отсутствии планов по размещению войск в Ираке и Сирии.

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Франция ранее заявляла, что будет усиливать усилия для борьбы с ”Исламским государством” после нападения в Ницце, которое унесло жизни 84 человек.

Также стало известно, что после двух дней переговоров в Вашингтоне участники международной коалиции во главе с США, которая проводит военную кампанию против террористической группировки "Исламское государство", заявили о достижении ключевого момента своей кампании - готовности ко взятию Мосула.