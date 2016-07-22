Международная коалиция заявила о готовности к взятию иракского Мосула

В совместном заявлении говорится об устойчивом прогрессе иракских сил и сил сирийской оппозиции в направлении Мосула - одного из крупнейших городов Ирака, который до сих пор контролируется исламистскими радикалами - и сирийского города Ракка, передает DW.

"Наша коалиция и наши партнеры на местах вытеснили "Исламское государство" с почти половины территории, которую она когда-то занимала в Ираке и 20% в Сирии", - цитирует слова госсекретаря США Джона Керри агентство AP.

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Керри привел и другие показатели успеха - восстановления контроля над иракскими городами Рамади и Фаллуджа, ликвидацию лидеров ИГ и усиление безопасности вдоль границы между Сирией и Турцией.

Как сообщается, последней важной победой коалиции стало увлечение воздушной базы в 65 километрах к югу от Мосула, что стало еще одним шагом на пути к освобождению города.

Ранее AP сообщало, что город Фаллуджа на западе Ирака полностью освобожден от боевиков "Исламского государства".