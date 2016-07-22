В Кремле не знают об инциденте с авиаударами по базе США в Сирии

Отвечая на вопрос, знает ли Кремль об этом инциденте, Дмитрий Песков ответил: «Нет, не знает. И в данном случае мне нечего комментировать по таким газетным заметкам». «Опять же это вопрос, который нужно адресовать министерству обороны», сказал он, передают РИА Новости.

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Также Дмитрий Песков сказал, что Россия при необходимости может оперативно увеличить контингент своих военных в Сирии. Он отметил, что вопрос пока актуализируется. «Это вопрос уже к военным, потенциально возможность такая констатирована президентом достаточно давно»,- добавил пресс-секретарь

Издание The Wall Street Journal сообщило, что месяц назад российские самолеты в Сирии уничтожили сверхсекретный военный объект, использовавшийся войсками специального назначения США и Великобритании. Правительства и военные всех трех стран, по версии газеты, замалчивают этот факт.