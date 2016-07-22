Россия бомбила базу США в Сирии – The Wall Street Journal

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Wall Street Journal.

Представители США утверждают, что целью россиян были не просто повстанцы, а база для секретных операций элитных британских и американских подразделений. При этом около 20 британских спецназовцев покинули базу за сутки до инцидента, который имел место 16 июня.

Британские чиновники эту информацию не комментируют.

По словам источников издания в США и двух командиров сирийских повстанцев, самолеты России сбросили на базу кассетные боеприпасы. После этого представители командования США связались с российскими коллегами и предупредили, что эта база задействована в кампании США и не должна подвергаться нападению.

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Примерно через 90 минут после предупреждения США американский самолет зафиксировал новую волну ударов российских самолетов по базе. В результате авиаударов России были убиты четыре сирийские повстанца.

Источники WSJ рассказали, что после того, как российский самолет 16 июня вернулся на авиабазу на западе Сирии, Пентагон потребовал от Москвы объяснений. Российские военные вначале сообщили своим коллегам в Пентагоне, что российские летчики действительно нанесли удары по базе, но считали, что это позиции "Исламского государства".

Однако американская сторона не приняла это объяснение, учитывая наличие на базе уникальных укреплений, характерных для американских и британских баз в регионе. Позже российские военные сообщили, что они не могли отменить удары, поскольку Вашингтон не предоставил Москве точные координаты этой базы.

После ударов американская сторона предоставила Москве некоторую дополнительную информацию об операции США вдоль границы с Иорданией. По словам источников WSJ, США также посоветовали Москве держаться подальше от пограничной зоны.