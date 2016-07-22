Самолет индийских ВВС пропал над Бенгальским заливом
13:11, 22 июля 2016Мир
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На борту Ан-32 индийских ВВС находятся 39 человек.
Индийский Ан-32 пропал с радаров / Фото Василий Коба / www.airliners.net
Около 08:30 по местному времени диспетчеры потеряли связь с самолетом. Ан-32 выполнял рейс из города Ченнаи в Порт-Блэр на острове Южный Андаман. Об этом сообщил представитель Минобороны Индии Нитин Ваканкер, со ссылкой на АР передает "Медуза".
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Полет самолета должны был длиться около трех часов, однако спустя три часа после того, как Ан-32 должен был прибыть в пункт назначения, никаких сведений о его местонахождении не поступало.
Сейчас в операции по поиску самолета задействованы силы ВВС и ВМС Индии, а также береговая охрана.
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