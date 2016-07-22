Самолет индийских ВВС пропал над Бенгальским заливом

Около 08:30 по местному времени диспетчеры потеряли связь с самолетом. Ан-32 выполнял рейс из города Ченнаи в Порт-Блэр на острове Южный Андаман. Об этом сообщил представитель Минобороны Индии Нитин Ваканкер, со ссылкой на АР передает "Медуза".

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Полет самолета должны был длиться около трех часов, однако спустя три часа после того, как Ан-32 должен был прибыть в пункт назначения, никаких сведений о его местонахождении не поступало.

Сейчас в операции по поиску самолета задействованы силы ВВС и ВМС Индии, а также береговая охрана.