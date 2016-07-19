Эксперты увидели угрозу операции США против "Исламского государства" после попытки переворота в Турции

Об этом рассказали несколько высокопоставленных военных и правительственных чиновников, передает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

По их словам, мятеж может повредить действиям США, однако, ущерб может быть не таким большим, учитывая, что большинство турецких генералов выступили против мятежа.

Вместе с тем, отмечает WSJ, эксперты считают, что недавние события в Турции продемонстрировали хрупкость ключевого союзника США в борьбе против "Исламского государства".

Читайте также"Исламское государство" сбило сирийский военный самолет - Reuters

"Соединенные Штаты должны будут обратить внимание на альтернативные варианты базирования, не потому, что турки откажутся (от размещения американских ВВС на базе - Ред.) Инджирлик, но это будет просто разумным планированием", — пояснил изданию Аарон Штейн, старший научный сотрудник Atlantic Council.

Эксперт по Турции в Вашингтонском институте ближневосточной политики Сонер Чагаптай предположил в разговоре с WSJ, что на фоне расследования попытки переворота турецкие власти могут временно заморозить военную деятель, так как чиновники в сфере обороны сейчас подвергаются проверкам.

"Кампания может быть приостановлена, кампания может потерпеть неудачу", — считает он.

Опрошенные Bloomberg эксперты также полагают, что попытка переворота в Турции и последовавшие за ней массовые аресты военных и полицейских могут негативно сказаться как на операции США в Сирии, так и на внутренней безопасности самой Турции.

"Если руководство Турции будет тратить свое время на охоту на ведьм, то это ослабит турецких военных и сделает Турцию менее надежным партнером (по возглавляемой США коалиции против ИГ - Ред.)", — заявил агентству Дерек Шолле, ​​бывший советник президента США Барака Обамы.

"США в Сирии в военном отношении смогут сделать очень мало без сотрудничества турецких военных", — добавил он.

Напомним, въезд и выезд с базы Инджирлик был перекрыт ранее 16 июля. Также, как сообщалось, было отключено электроснабжение базы.

На базе Инджирлик дислоцированы американские самолеты, участвующие в операции против боевиков «Исламского государства».