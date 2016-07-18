Генсек НАТО объяснил Эрдогану, что в стране Альянса нет места "военным переворотам" – СМИ

Об этом он заявил во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, передает ZN.UA со ссылкой на The Telegraph. "Я выражаю полную поддержку законным институтам и принципу верховенства права", - заявил он.

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Издание отмечает, что информация о таком комментарии генерального секретаря Альянса появилась на фоне спекуляций относительно возможной потери членства в НАТО для Турции.

В частности, сегодня госсекретарь Джон Керри предупредил турецкуюсторону, что у Альянса "также есть требования о соблюдении демократических принципов". Об этом он сказал после того, как главный дипломат ЕС Федерика Могерини заявила, что Турция может потерять шанс присоединиться к европейской семье, если восстановит смертную казнь.