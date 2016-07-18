Reuters рассказал о наступлении сил коалиции возле сирийско-турецкой границы

Вследствие авиаударов коалиции по удерживаемому ИГ городу Манбиж в северной Сирии на границе с Турцией погибли не менее 20 гражданских лиц. Об этом со ссылкой на Сирийскую обсерваторию соблюдения прав человека пишет Reuters.

Читайте такжеРоссия испытала в Сирии дроны на водородном топливеПо информации наблюдателей, под бомбардировки попала северная часть осажденного города, где также идут уличные бои поддерживаемых США Сирийских демократических сил, в которые входят курдские и арабские группировки, с боевиками.

Правозащитники также заявляют, что с конца мая, когда Сирийские демократические силы начали наступление на последнюю подконтрольную ИГ территорию у турецкой границы, во время бомбардировок погибли более сотни гражданских лиц.

Наступление в городе усложняется, поскольку боевики активно используют снайперов и мины. Кроме того, «Исламское государство» не дает возможности населению более чем 50-тысячного города укрыться за его границами, превращая мирное население в живой щит, замедляющий наступление. Об этом агентству сообщили источники в курдских группировках.

В то же время сирийские повстанцы и местные жители заявляли агентству, что российские бомбардировки еще более беспорядочны, а также обвиняли ВСК РФ в намеренных ударах по больницам, школам и удерживаемым оппозицией районам. В Москве это отрицают.

Операцию в Манбиже считают одним из наиболее амбициозных продвижений коалиции во главе с США в кампании против ИГ в Сирии.