Украинский офицер рассказал о тактике боевиков "живой щит"

Об этом сообщает пресс-офицер СЦКК Виталий Иванов на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

"В частности, во время брифинга с представителями СММ ОБСЕ, который состоялся 13 июня 2016 года, представитель СММ ОБСЕ сообщил о фиксировании наблюдателями их передовой патрульной базы в г. Горловка ведения боевиками ОРДО провокационного огня из артиллерийских систем расположенных в жилых кварталах города (было зафиксировано 54 исходящих орудийных выстрела)", - сказано в сообщении.

Он также отметил, что позиции артиллерийских систем находились на расстоянии около 800 м от места расположения патрульной базы СММ ОБСЕ. В связи с опасностью открытия ответного огня подразделениями ВС Украины, представитель СММ ОБСЕ подчеркнул повышение, в связи с этим, угроз жизни и здоровью их наблюдателей.

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Как следствие, представителем СММ ОБСЕ не была исключена возможность временного прекращения деятельности их передовой патрульной базы.

"Несмотря на неоднократное фиксирование украинской стороной СЦКК фактов ведения боевиками ОРДО огня из различных артиллерийских систем с жилых кварталов городов Донецк, Докучаевск, Горловка по позициям подразделений ВС Украины такие случаи продолжают иметь место. Неоднократные обращения украинской стороны СЦКК по этому поводу как к СММ ОБСЕ, так и к российской стороне СЦКК не увенчались успехом", - отмечается в сообщении.

Украинская сторона СЦКК, считает что в обоих случаях действия боевиков не только аморальны, но и противоречат нормам международного права, а поэтому подлежат осуждению.