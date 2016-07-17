35 тысяч венесуэльцев пришли в Колумбию за товарами первой необходимости (фото)

В результате в субботу границу организованно пересекли более 35 тысяч человек.

Об этом говорится в официальном сообщении колумбийского МИД, передает ТАСС.

"МИД Колумбии в координации с миграционными властями, силами охраны правопорядка и руководством департамента Норте-де-Сантандер с 07:30 субботы проводит операцию в приграничных пропускных пунктах Симон Боливар и Франциско-де-Паула Сантандер с целью организации перехода людей с венесуэльской территории", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"В результате данной операции границу организованно и с гарантиями безопасности пересекли более 35 тысяч человек", - проинформировали в ведомстве.

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В сообщении также говорится, что граждане Венесуэлы должны будут вернуться на свою территорию до 20:00 через эти два пропускных пункта. "Открытие границы с целью предоставления возможности гражданам Венесуэлы приобрести товары первой необходимости и медикаменты повторится в воскресенье в период с 06:00 до 17:00", - добавили в колумбийском внешнеполитическом ведомстве.