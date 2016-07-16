В Турции освободили захваченных мятежниками офицеров

Об этом заявил глава Минобороны Турции Фикри Ишик, передает РБК со ссылкой на Reuters.

По его словам, власти Турции установили контроль над всеми территориями страны.

Также он считает, что еще слишком рано говорить от том, что угроза переворота полностью ликвидирована. В связи с этим он призвал сторонников турецкого правительства вновь выйти на улицы.

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Как сообщал УНИАН, в ночь на 16 июля группа военных мятежников попыталась установить контроль над двумя крупнейшими городами Турции - Анкарой и Стамбулом.

Над столицей Турции по приказу заговорщиков были подняты в воздух военные вертолеты и самолеты, также в город были введены танки. Началась стрельба, раздались первые взрывы. Примерно в то же время в Стамбуле военные под командованием повстанцев перекрыли два моста через Босфор. Бронетехнику мятежников подогнали к международному аэропорту Стамбула "Ататюрку".

Но правительство сохранило контроль над ключевыми силовыми структурами. Важную роль в подавлении мятежа сыграли рядовые граждане Турции, которые вышли на улицы по призыву Реджепа Тайипа Эрдогана. В мечетях муллы призывали турок защитить действующую власть.