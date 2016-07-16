СМИ назвали организатора военного переворота в Турции

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство Sky News.

По информации Anadolu, он до недавнего времени занимал пост юридического консультанта турецких вооруженных сил, но был уволен.

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Кроме него СМИ называют имена других организаторов: полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина и подполковника Догана Уйсала. Как именно они принимали участие в мятеже, пока неизвестно.

Напомним, официальный представитель турецкой национальной разведки заявил, что попытка переворота была "отбита".

Поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.