СМИ назвали организатора военного переворота в Турции
Попытку военного переворота в Турции организовал полковник Мухаррем Косое.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на агентство Sky News.
По информации Anadolu, он до недавнего времени занимал пост юридического консультанта турецких вооруженных сил, но был уволен.
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Кроме него СМИ называют имена других организаторов: полковника Мехмета Огуза Аккуса, майора Еркана Агина и подполковника Догана Уйсала. Как именно они принимали участие в мятеже, пока неизвестно.
Напомним, официальный представитель турецкой национальной разведки заявил, что попытка переворота была "отбита".
Поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.
При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.
В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.
Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.