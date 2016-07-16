При попытке военного переворота в Анкаре погибли 42 человека - прокуратура

Об этом сообщает Reuters.

По данным прокуратуры, большинство жертв — гражданские лица.

Также сообщается, что 13 человек, которые пытались проникнуть в президентский дворец, арестованы.

Ранее сообщалось, что в Анкаре, по неподтвержденной информации, в результате взрыва в штаб-квартире полиции специального назначения погибли 17 полицейских.

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Напомним, официальный представитель турецкой национальной разведки заявил, что попытка переворота была "отбита".

Поздно вечером 15 июля премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

При этом СМИ сообщили, что Глава Генерального штаба Турции Хулуси Акара захватили в заложники и удерживают в здании ведомства в Анкаре.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был вынужден обратиться к гражданам через видеосвязь с мобильного телефона.

Позже в Турции ввели военное положение и комендантский час.