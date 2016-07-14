Канцлер Германии предложила Кыргызстану сближение с Евросоюзом

Она заявила, что выступает за более тесные связи ЕС с центральноазиатскими странами, которые в 2015 году были вовлечены проникли в российский проект Евразийского экономического союза (Евразэс), передает украинская редакция "Немецкой волны". По ее словам, из-за этого возникли определенные проблемы с таможенными регулировками, с которыми "надо поработать".

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Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев отметил, что визит Меркель является "поддержкой тому демократическому пути, который мы выбрали".

Ангела Меркель добавила, что Берлин помогает Бишкеку финансово, тогда как сама страна переживает серьезные экономические трудности". Кыргызстан, по ее словам, "выбрал демократический путь, что довольно сложно в этом регионе".

По данным веб-страницы немецкого телеканала n-tv, с 1992 года Германия оказала Кыргызстану 345 млн евро помощи, преимущественно на развитие экономики и сферы здравоохранения.

Бишкек стал первой остановкой в центральноазиатском турне Ангелы Меркель. Руководительница немецкого правительства направляется в Монголию, где в городе Улан-Батор пройдет форум "Азия - Европа" (ASEM). На него прибывают делегации из 51 страны, будут присутствовать более 30 глав государств и правительств, в частности премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава китайского правительства Ли Кецянь. Слоганом собрания стало: "Партнерство ради будущего через связи".