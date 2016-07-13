Франция закрыла диппредставительства в Турции по соображениям безопасности

15:15, 13 июля 2016
Мир
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Все дипломатические представительства Франции в Турции закрыты по соображениям безопасности. 

searchengineland.com

"По соображениям безопасности, запланированные на 14 июля приемы в диппредставительствах в Стамбуле, Измире и Анкаре отменяются. Мы продолжаем взаимодействовать с турецкими властями… Консульства в Стамбуле и Измире, как и посольство в Анкаре, будут закрыты со среды, 13 июля 13:00 и до дальнейшего уведомления", - сообщается на сайте генконсульства Франции в Турции.

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