Франция закрыла диппредставительства в Турции по соображениям безопасности

"По соображениям безопасности, запланированные на 14 июля приемы в диппредставительствах в Стамбуле, Измире и Анкаре отменяются. Мы продолжаем взаимодействовать с турецкими властями… Консульства в Стамбуле и Измире, как и посольство в Анкаре, будут закрыты со среды, 13 июля 13:00 и до дальнейшего уведомления", - сообщается на сайте генконсульства Франции в Турции.