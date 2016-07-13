Танец Джорджа Буша на панихиде по погибшим в Далласе возмутил американцев (видео)

На видео можно увидеть, как за одну руку Буш держит свою жену Лору, за другую - супругу действующего президента Мишель Обаму.

Бывший президент улыбался и приплясывал в такт музыке.

При этом первая леди США была смущена поведением Буша.

Поведение политика возмутило американцев. Многие пользователи соцсетей предположили, что Буш выпил лишнего.

Как сообщал УНИАН, в США во время массовых акций протеста против убийств афроамериканцев представителями правоохранительных органов были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщило о пятом погибшем.

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По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете. Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать.

Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованной видеозаписи с места происшествия, четко видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США.