Танец Джорджа Буша на панихиде по погибшим в Далласе возмутил американцев (видео)
Экс-президент США Джордж Буш-младший во время панихиды по погибшим полицейским в Далласе начал танцевать во время исполнения "Боевого гимна республики".
На видео можно увидеть, как за одну руку Буш держит свою жену Лору, за другую - супругу действующего президента Мишель Обаму.
Бывший президент улыбался и приплясывал в такт музыке.
При этом первая леди США была смущена поведением Буша.
Поведение политика возмутило американцев. Многие пользователи соцсетей предположили, что Буш выпил лишнего.
Как сообщал УНИАН, в США во время массовых акций протеста против убийств афроамериканцев представителями правоохранительных органов были убиты четверо полицейских. Позже Reuters сообщило о пятом погибшем.
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По словам очевидцев, огонь по толпе протестующих открыли двое мужчин, один из которых был в бронежилете. Как сообщает местная полиция, один из подозреваемых сдался сам, а другого удалось найти и задержать.
Возмущение общественности вызвал инцидент, произошедший накануне в Луизиане, когда двое полицейских застрелили темнокожего мужчину. На обнародованной видеозаписи с места происшествия, четко видно, как полицейские повалили мужчину на землю, после чего один из них сделал несколько выстрелов практически в упор. По факту убийства уже начато расследование Министерством юстиции США.