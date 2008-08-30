Правительство Грузии аннулировало мандаты российских миротворцев

Премьер-министр Грузии Владимир Гургенидзе подписал указ об аннулировании миротворческого мандата российских военнослужащих на территории Южной Осетии и Абхазии. Одобренный правительством документ фактически обязывает Россию вывести всех миротворцев с территории Грузии, то есть из Южной Осетии и Абхазии. Тбилиси хочет заменить россиян на международные миротворческие силы, сообщает AFP.

Предложение аннулировать мандат российских миротворцев было принято 28 августа, напоминает Лента.ру, парламентом Грузии на заседании, созваннном в связи с признанием Россией независимости Южной Осетии и Абхазии. Грузинские парламентарии также признали обе республики оккупированными территориями и единогласно проголосовали за разрыв дипломатических отношений с Россией.