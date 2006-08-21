Взрыв в Москве вызван расовыми мотивами

По предварительным данным следствия, взрыв на Черкизовском рынке в Москве был совершен на почве национальной неприязни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к расследованию преступления. По его словам, задержанные по этому делу дали соответствующие показания.

Ранее источник в следственной бригаде сообщал о задержании троих подозреваемых в возможной причастности к взрыву. Между тем, прокурор Москвы Юрий Семин подтвердил факт задержания лишь двоих. По его словам, в качестве основной причины произошедшего городская прокуратура рассматривает версию коммерческого соперничества, но не исключен и теракт.

Также стало известно, что один из задержанных лично изготовил взрывное устройство, сработавшее утром 21 августа на рынке. По словам собеседника агентства, это мужчина, химик по образованию, фамилия которого в интересах следствия пока не раскрывается.

Как сообщил ранее прокурор города, взрывное устройство представляло из себя самодельный фугас с электрическим детонатором. "В бомбе не было никаких поражающих элементов. Поражающими факторами стали взрывная волна и обломки конструкции рынка", - сообщил Семин.

Жертвами взрыва стали десять человек, среди которых пятеро китайцев и один вьетнамец. Национальности остальных погибших устанавливаются, однако известно, что среди них нет москвичей. Все они работали на рынке продавцами.

Различные травмы в результате взрыва получили 55 человек, из них 49 госпитализированы, шестеро находятся в тяжелом состоянии.

Лента.ру