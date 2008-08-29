Россия и Южная Осетия подпишут договор о размещении военных баз

Россия и Южная Осетия подпишут договор о размещении в республике российских военных баз. Соглашение будет оформлено 2 сентября в Цхинвале, сообщил в пятницу журналистам исполняющий обязанности заместителя председателя парламента республики Тарзан Кокойты (однофамилец президента Эдуарда Кокойты).

"Эдуард Кокойты (президент Южной Осетии) сказал, чтобы мы подготовили соответствующие документы и помещение (для процедуры подписания документов)", - цитирует и.о. вице-спикера парламента республики Newsru.

Президент самопровозглашенной республики Эдуард Кокойты пока отказывается уточнить планируемое количество баз и численность их личного состава, и настаивает, что эти вопросы относятся к компетенции высшего руководства России и Южной Осетии, а "парламент только ратифицирует такие документы". В то же время, по данным военно-дипломатических источников в Москве на территории Южной Осетии и Абхазии Россия может создать три военные базы.