Глава МИД Египта встретился с премьер-министром Израиля
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху во время визита в эту страну, целью которого является возобновление израильско-палестинского мирного процесса.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Приезд Шукри в Израиль 10 июля стал первым за 9 лет визитом главы МИД Египта до этой страны.
Перед встречей с Нетаньяху Шукри заявил, что решение израильско-палестинского конфликта, который длится десятилетия, окажет положительное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке.
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«Египет готов внести свой вклад в достижение этой цели», – сказал Самех Шукри.
Его визит в Израиль происходит на фоне усилий Франции по возвращению палестинцев и израильтян за стол переговоров.
29 июня Самех Шукри имел сходную встречу с представителями палестинцев в Рамалле.
Египет утверждает, что мир должен предусматривать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом.
Израильские официальные лица заявили, что только прямые переговоры с палестинцами могут положить конец многолетнему конфликту. Но палестинская власть говорит, что расширение израильских поселений фактически лишает перспективы мирных переговоров.