Глава МИД Египта встретился с премьер-министром Израиля

Об этом сообщает Радио Свобода.

Приезд Шукри в Израиль 10 июля стал первым за 9 лет визитом главы МИД Египта до этой страны.

Перед встречей с Нетаньяху Шукри заявил, что решение израильско-палестинского конфликта, который длится десятилетия, окажет положительное влияние на ситуацию на Ближнем Востоке.

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«Египет готов внести свой вклад в достижение этой цели», – сказал Самех Шукри.

Его визит в Израиль происходит на фоне усилий Франции по возвращению палестинцев и израильтян за стол переговоров.

29 июня Самех Шукри имел сходную встречу с представителями палестинцев в Рамалле.

Египет утверждает, что мир должен предусматривать создание независимого палестинского государства в границах 1967 года с Восточным Иерусалимом.

Израильские официальные лица заявили, что только прямые переговоры с палестинцами могут положить конец многолетнему конфликту. Но палестинская власть говорит, что расширение израильских поселений фактически лишает перспективы мирных переговоров.