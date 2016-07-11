Минобороны РФ построит и реконструирует в Арктике десять аэродромов - СМИ

Об этом сообщает газета Известия.

"В Арктике Спецстрой России возводит объекты военной инфраструктуры на шести островах", - цитирует издание представителя министерства. По его словам, в 2016 году в отдаленные воинские гарнизоны планируется доставить более 100 тыс. т материальных средств для более чем 150 пунктов - маяков, островов, воинских частей. "Северный завоз спланирован таким образом, чтобы, в первую очередь эффективно используя период с благоприятными метеоусловиями, доставить грузы в наиболее сложные для доставки и выгрузки пункты", - отметил собеседник "Известий".

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Помимо материальных средств для военнослужащих для обеспечения строительства в Арктику будет доставлено более 190 тыс. т строительно-монтажных и инертных материалов - плиты аэродромные, цемент, металл, трубы, арматура, а также техника. Производится не только завоз в арктическую зону необходимого, но и вывоз мусора.

Минобороны РФ продолжит размещение своих подразделений в Арктике до 2020 года. В настоящее время для воинских частей и гарнизонов в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока идет развитие инфраструктурных объектов для обеспечения более 20 тыс. военнослужащих, их семей и гражданских, работающих на объектах Минобороны.