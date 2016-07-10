Парламентские выборы в Австралии: победила правящая партия

Правящие в Австралии консерваторы одержали победу на прошедших неделю назад парламентских выборах, и таким образом лидер Либеральной партии Малкольм Тернбулл сохранит за собой кресло премьера, сообщает Би-би-си.

Читайте такжеВ Японии проходят парламентские выборы (фото)

"Подсчет голосов еще продолжается, но общий итог выборов стал ясен после того, как в воскресенье днем лидер оппозиционной Лейбористской партии Билл Шортен признал поражение и поздравил с победой Тернбулла", - говорится в сообщении.

Судя по последним данным избиркомов, результаты голосования позволят сохранить коалиционное правительство в нынешнем виде.

Победа Малкольма Тернбулла предсказывалась экспертами, но в итоге оказалась совсем не столь убедительной, как ожидалось. Для проведения через парламент важных решений, в первую очередь по бюджету, консерваторам придется искать поддержку среди независимых депутатов и представителей мелких партий.