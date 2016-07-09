Первые за 8 месяцев российские туристы прибыли в Турцию - СМИ

16:49, 09 июля 2016
Мир
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Первый самолет с группой туристов из России, доставивший 189 отдыхающих, совершил в субботу посадку в турецкой Анталии.

REUTERS

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Анатолийское агентство.

Согласно сообщению, это прямой рейс авиакомпании "Россия" из Москвы. Таким образом, впервые за последние восемь месяцев в Турцию организованно прибыла большая группа россиян, купивших путевки на курорты Анталии.

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Отмечается, что авиакомпания "Россия" сообщила о планах отправить первый самолет в Турцию в пятницу. Турецкие авиавласти ранее дали разрешение на чартерное сообщение из РФ, но российские власти еще не до конца урегулировали связанные с этим формальности. По словам премьер-министра России Дмитрий Медведева, соответствующее распоряжение будет передано правительству РФ в течение недели.

Как сообщал УНИАН, 30 июня, президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на продажу туристических путевок в Турцию. 

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