Путин разрешил россиянам отдыхать в Турции

19:12, 30 июня 2016
Мир
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на продажу туристических путевок в Турцию. 

Россия Турция / svopi.ru

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России также поручил правительству РФ "принять меры, предусматривающие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой".

Кроме того, Путин поручил провести переговоры с правительством Турецкой Республики по вопросам внешнеэкономических отношений.

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"В зависимости от результатов переговоров вносить предложения об изменении срока действия или характера специальных экономических и иных мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня подписания, 30 июня.

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