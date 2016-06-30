Путин разрешил россиянам отдыхать в Турции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на продажу туристических путевок в Турцию.
Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Президент России также поручил правительству РФ "принять меры, предусматривающие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой".
Кроме того, Путин поручил провести переговоры с правительством Турецкой Республики по вопросам внешнеэкономических отношений.
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"В зависимости от результатов переговоров вносить предложения об изменении срока действия или характера специальных экономических и иных мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583", - говорится в указе.
Указ вступает в силу со дня подписания, 30 июня.