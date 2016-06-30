Путин разрешил россиянам отдыхать в Турции

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент России также поручил правительству РФ "принять меры, предусматривающие отмену запрета на чартерные воздушные перевозки между Российской Федерацией и Турецкой Республикой".

Кроме того, Путин поручил провести переговоры с правительством Турецкой Республики по вопросам внешнеэкономических отношений.

Читайте такжеВ Кремле рассказали о подготовке отмены ограничений на сотрудничество с Турцией

"В зависимости от результатов переговоров вносить предложения об изменении срока действия или характера специальных экономических и иных мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. № 583", - говорится в указе.

Указ вступает в силу со дня подписания, 30 июня.