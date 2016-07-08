Во время забега быков в испанской Памплоне пострадали 14 человек (фото)

Как сообщают РИА Новости, состояние двоих пострадавших расценивается как тяжелое. В общей сложности в больницы доставлены 14 человек.

Среди пострадавших – туристы из ЮАР, Индии, США, Канады, Португалии, Великобритании и Испании.

Забег длился 5 минут 44 секунды.

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Жители Памплоны отмечают Сан-Фермин уже восемь столетий.

Забеги быков по улицам города длятся всего несколько минут, однако часто приводят к человеческим жертвам. С 1922 года, когда впервые прошли забеги быков по улицам Памплоны, погибли 16 человек.

В прошлом году во время забегов быков в различных испанских городах погибли 12 человек. С 2000 года жертвами подобных забегов стали 74 человека.

Как сообщал УНИАН, в конце июня в Испании отметили традиционный Праздник огня.