Во время забега быков в испанской Памплоне пострадали 14 человек (фото)
Во время забегов быков в испанской Памплоне, которые проходят в рамках традиционного празднования Сан Фермина, ранения и травмы получили 14 человек, из них шесть туристов.
Как сообщают РИА Новости, состояние двоих пострадавших расценивается как тяжелое. В общей сложности в больницы доставлены 14 человек.
Среди пострадавших – туристы из ЮАР, Индии, США, Канады, Португалии, Великобритании и Испании.
Забег длился 5 минут 44 секунды.
Читайте такжеВ Одессе состоялся забег Санта Клаусов
Жители Памплоны отмечают Сан-Фермин уже восемь столетий.
Забеги быков по улицам города длятся всего несколько минут, однако часто приводят к человеческим жертвам. С 1922 года, когда впервые прошли забеги быков по улицам Памплоны, погибли 16 человек.
В прошлом году во время забегов быков в различных испанских городах погибли 12 человек. С 2000 года жертвами подобных забегов стали 74 человека.
Как сообщал УНИАН, в конце июня в Испании отметили традиционный Праздник огня.